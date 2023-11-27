27 ноября, 09:27

Егор Крид требует взыскать с главы Лиги безопасного интернета 1 млн рублей

Егор Крид. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Егор Крид
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Екатерина Мизулина ранее заявила, что певец связан с рекламой онлайн-казино

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Певец Егор Крид (настоящая фамилия - Булаткин) требует взыскать с Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной 1 млн рублей по иску о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда, который будет рассматривать это дело.

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"Исковые требования Булаткина к Мизулиной и Лиге безопасного интернета составляют 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Согласно материалам искового заявления, в конце апреля прошел XII Международный форум безопасного интернета, который транслировался в прямом эфире через интернет-платформу "VK Видео", а Мизулина, являясь основным докладчиком, сделала заявление про Егора Крида, которые тот счел оскорбительными и не соответствующими действительности.

Ранее сообщалось, что суд принял к производству иск о защите чести и достоинства и деловой репутации Булаткина Е. Н. к Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета", а также Мизулиной Е. М. Назначена беседа (предварительное заседание) на 14:00 мск 14 декабря.

В марте Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Крид связан с рекламой онлайн-казино. А в феврале Лига безопасного интернета обратилась в Федеральную антимонопольную службу России и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе Крида. 

Теги:
Россия
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