В Кремле отметили рост числа патриотически настроенных россиян

Ообщество консолидируется вокруг государственной власти, заявил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество патриотически настроенных россиян растет, общество консолидируется вокруг государственной власти. Об этом заявил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александр Харичев, выступая на Всемирном русском народном соборе.

"На основе исследований мы сегодня фиксируем в обществе рост патриотизма, рост количества людей, которые считают, что они любят свою страну, что не собираются никуда из нее уезжать. И что должны тратить свои силы на то, чтобы страна развивалась и процветала", - отметил он.

По словам Харичева, россияне демонстрируют "сплочение вокруг национального лидера и вокруг государственной власти".

"Сентябрьские выборы, когда практически все губернаторы прирастили от 15% до 20% результата, свидетельствуют о том, что общество консолидируется вокруг власти", - сказал он, отметив, что подавляющее большинство граждан страны доверяют президенту РФ Владимиру Путину.