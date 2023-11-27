Свыше 50% опрошенных жителей Литвы не поддерживают действия Израиля против ХАМАС

Агентство BNS сообщило, что сторонниками операции в Тель-Авиве являются 38,1% респондентов

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Мнения жителей Литвы по вопросу конфликта между Израилем и ХАМАС разделились, только каждый четвертый из десяти жителей балтийской республики поддерживает действия Тель-Авива. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу агентства BNS социологической компанией Vilmorus.

"Согласно данным опроса, действия Израиля поддерживают 38,1% респондентов", - говорится в сообщении агентства BNS.

Между тем около трети опрошенных не согласны с проводимой Тель-Авивом операцией. Такого мнения придерживаются 30,4% участников опроса.

Почти такое же число респондентов затруднилось сформулировать свою позицию. 31,5% из них заявили, что не знают ответа или что твердого мнения о происходящем не сформировали.

Опрос проводился с 9 ноября по 19 ноября. Им было охвачено более 1 тыс. человек.