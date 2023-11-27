В регионах Северного Кавказа прогнозируется ураганный ветер

В горных и предгорных районах региона ожидается ветер до 30-32 м/с

ТАСС, 27 ноября. Синоптики прогнозируют ураганный ветер в регионах Северного Кавказа, в части из них также ожидаются сильные осадки.

"27 ноября на большей части [Северокавказского федерального] округа сильный дождь, мокрый снег, в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии очень сильные осадки (мокрый снег, снег); ветер 20-25 м/с, на севере Ставропольского края - до 30 м/с, в горных районах республик Северного Кавказа - до 32 м/с", - сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В горных и предгорных районах Северной Осетии ожидается ветер до 30-32 м/с, МЧС также предупредил об опасности схода лавин. Об угрозах лавин сообщили также в Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, сильный ветер на севере Ставропольского края сохранится как минимум до конца дня. Непогода ощущается и на западе региона - так, в Шпаковском округе отменили занятия в школах. В Ставрополе из-за ветра сорвало павильон остановки на улице Кулакова, фрагмент ограждения стройплощадки в центре города, повалило дерево, рассказали ТАСС в городской администрации.

Ставропольский губернатор поручил оперативно реагировать на обращения при устранении последствий непогоды. "В случае необходимости для помощи территориям мы задействуем краевой резервный фонд", - написал он в своем телеграм-канале.

В некоторых регионах Северного Кавказа стихия уже привела к перебоям со светом. В семи районах Дагестана без электричества остались почти 100 тыс. человек, а в Ингушетии - 60% жителей Сунжи, население которого превышает 60 тыс.

Во Владикавказе ветер ночью повалил деревья, что спровоцировало точечное отключение электроэнергии. Также сорваны крыши с нескольких домов, не работают десять светофоров, ограничена подача воды.