27 ноября, 09:36

В Подмосковье снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Такая динамика была достигнута благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Московской области на 5% по сравнению с показателями прошлого года. Такая динамика была достигнута благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения региона, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В этом году смертность от болезни кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В министерстве также напомнили о важности прохождения диспансеризации. Проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг "Здоровье", по номеру 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram. 

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