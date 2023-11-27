27 ноября, 09:42

МККК продолжит поддержку РКК в деле помощи пострадавшим от украинского кризиса

Глава региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Борис Мишель сообщил, что будет продолжена программа раздачи ваучеров и гуманитарной помощи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжит поддерживать Российский Красный Крест (РКК) в его работе по оказанию помощи пострадавшим от украинского кризиса. Об этом сообщил журналистам глава региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Борис Мишель.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку РКК в вопросах, связанных со специальной военной операцией. Что касается нашей совместной работы, мы намерены продолжать оказывать поддержку РКК, который помогает людям, вынужденным покинуть свои дома в связи с этим конфликтом", - сказал Мишель. По его словам, будет продолжена программа раздачи ваучеров и различной гуманитарной помощи.

"Мы также рассчитываем продолжать оказывать помощь РКК в работе по восстановлению семейных связей. Оказывать помощь тем людям, которые были вынуждены покинуть свои дома. Помощь военнопленным, которые потеряли связь с родственниками, чтобы они могли продолжать с ними общаться", - сказал Мишель.

МККК намерен и дальше помогать РКК в работе в том числе за пределами России. "Особенно в тех странах, которые пострадали от различных военных конфликтов или природных катастроф", - уточнил Мишель.

Глава делегации Международной федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Беларуси Джон Энтвистл в свою очередь добавил, что федерация будет поддерживать РКК в области реагирования на ЧС. "В этом году мы провели тренинг для наших коллег из РКК, чтобы подготовить их для работы в зарубежных миссиях. Мы планируем продолжать такое обучение и в следующем году", - сказал Энтвистл. 

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