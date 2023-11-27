27 ноября, 09:51

Пассажиров задержанных поездов из Крыма доставят в Сочи и Адлер автобусами из Туапсе

По информации перевозчика, в пути на 1,5-2 часа из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный задерживаются два поезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Пассажиров двух задержанных из-за последствий непогоды поездов из Симферополя и Севастополя доставят в аэропорт Сочи и на железнодорожный вокзал в Адлере автобусами, транспорт будет предоставлен к железнодорожному вокзалу Туапсе. Об этом сообщается в Telegram-канале "Гранд сервис экспресса".

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"Ориентировочно через два часа к железнодорожному вокзалу Туапсе для наших пассажиров будут предоставлены автобусы до аэропорта Сочи и до железнодорожного вокзала Адлер. Автобус до аэропорта проследует без остановок, автобус до железнодорожного вокзала будет следовать с остановками по требованию. Выход будет возможен только на специально оборудованных остановках", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале Крымской железной дороги сообщалось, что, несмотря на непогоду, она продолжает работать в штатном режиме, масштабных ЧП не выявлено.

По информации перевозчика, в пути на 1,5-2 часа из-за размыва пути на перегоне Лазаревское - Разъезд Водопадный задерживаются два поезда: из Симферополя в Адлер и из Севастополя в Санкт-Петербург. Остальные поезда по направлению в Крым и из Крыма идут без задержек, по расписанию.

Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, на ж/д путях в Лазаревском районе ведутся восстановительные работы. "Пересаживаем из электричек людей на автобусы, которые дополнительно направили утром. Муниципальный общественный транспорт в городе ходит без сбоев, аэропорт работает штатно", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что на эвакуация жителей города не требуется, на случай критического ухудшения погоды подготовлены транспорт и пункты временного размещения.

Движение поездов на побережье в Краснодарском крае приостановлено из-за последствий непогоды, задерживаются около 50 пассажирских поездов. В регионе наблюдается штормовая погода с ливнями и усилением ветра. При падении деревьев и металлических конструкций уже пострадали пять человек, ветром сорвало крыши с жилых домов и социальных объектов, штормом на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза. На территории края действуют семь штормовых предупреждений: возможны подъемы уровня воды в реках, нагонные явления, волнение моря в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе, в Сочи прогнозируется очень сильный снегопад. 

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