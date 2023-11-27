27 ноября, 09:56

Глава Курской области призвал подчиненных отказаться от новогодних корпоративов

Роман Старовойт отметил, что необходимо уделить внимание детям

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании правительства региона призвал подчиненных с учетом приграничного положения региона отказаться от новогодних корпоративов и в ходе предстоящих праздников уделить внимание детям.

"Учитывая, что мы приграничный регион, ход специальной военной операции, надеюсь, отдельно не стоит останавливаться, что в этом году нужно обойтись без корпоративов и шумных празднований. Сконцентрировать свое внимание мы обязаны на детях. Особое внимание к нашим ребятишкам, которые находятся в интернатах, к детям участников специальной военной операции, наших военнослужащих", - сказал Старовойт на совещании.

Как отметил глава региона, с 21 декабря по 8 января 2024 года учреждения культуры Курской области представят более 300 новогодних мероприятий, которые смогут посетить свыше 150 тыс. детей - на 12 тыс. больше в сравнении с прошлым годом. За счет регионального бюджета закупили 32 тыс. сладких новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 3 тыс. подарков закупят благодаря благотворительному марафону "Мир детства" для детей участников специальной военной операции. 25 декабря для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, проведут "Губернаторскую елку".

На период усиленных мер по защите и охране территории Курской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, с 19 октября 2022 года - средний уровень реагирования. Усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников, до 25 января 2024 года - использование пиротехнических изделий. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская область
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