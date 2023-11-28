Терпение и настойчивость: как сделать пост комфортным?

С 28 ноября по 6 января христиане соблюдают Рождественский пост — один из четырех многодневных постов в Православной церкви, к которым также относятся Великий, Петров и Успенский. В эти периоды верующие отказываются от некоторых привычных продуктов питания и соблюдают душевную и телесную чистоту. Как провести пост комфортно? И как подготовить тело к воздержанию от еды? Рассказываем подробнее

Согласно прошлогоднему опросу, 68% россиян являются последователями православной веры. Однако соблюдать религиозные заветы нелегко даже тем, кто серьезно относится к христианским канонам и регулярно посещает церковные службы. Так, в 2022 году всего 5% верующих строго соблюдали все посты. И это очень мало по сравнению с количеством людей, которые отмечают ту же Пасху (в 2022 году ее так или иначе отпраздновали 71% респондентов).

Скорее всего, это связано с тем, что пост накладывает определенные ограничения на продукты питания, которые подходят далеко не всем. Даже те, кто решают попробовать соблюсти пост, могут сорваться в самый неподходящий момент и съесть что-то запретное, так как первое время непривычной диеты сопряжено с рядом неприятных ощущений. Однако если осознанно подойти к подготовке к посту, то соблюсти все запреты будет не только проще, но и безопаснее для физического и эмоционального здоровья.

Что нельзя делать в Рождественский пост

Упоминания Рождественского поста встречаются еще в Новгородской первой летописи и относятся к IV веку. Это один из самых древних православных обычаев, который также нередко называют Филипповым постом, так как его канун, 27 ноября, приходится на день памяти святого апостола Филиппа.

Церковь учит, что верующие "должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от некоторых брашен (пищи), не как от скверных (да не будет сего), а как от неприличных посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов". При этом церковь предписывает придерживаться определенного рациона в определенные дни недели.

Так, от начала поста 28 ноября по 19 декабря включительно по понедельникам, средам и пятницам нужно соблюдать "сухоядение". В монастырском уставе этот термин означает пищу растительного происхождения, которая не была подвергнута термической обработке. Другими словами, все вареные, жареные, мясные, рыбные, а также молочные продукты и продукты животного происхождения запрещены. Верующие могут есть различные овощи и фрукты, орехи, а также сушеные или моченые растительные продукты. Кроме того, в дни "сухоядения" не дозволяется употреблять в пищу растительное масло и вино, также под запрет попадают горячие напитки, например, кофе и компоты.

По вторникам и четвергам в этот период разрешается горячая пища с растительным маслом, а также рыба и вино.

Кроме того, рыба во время поста разрешается в храмовые и великие праздники, например в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), и во дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг. Если же праздничные даты выпадают на среду или пятницу, то в пищу можно употреблять только вино и елей (в церковном обиходе — растительное масло).

Со 2 января по 5 января включительно правила немного меняются: по понедельникам, средам и пятницам верующие по-прежнему придерживаются сыроедения, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям могут есть горячую пищу с растительным маслом.

6 января наступает сочельник, который также является последним днем Рождественского поста. В этот день православные христиане употребляют в пищу горячую пищу с растительным маслом, а также едят сочиво или коливо. Это особое сладкое блюдо, которое готовят из пшеничной, рисовой или другой крупы. При этом кашу обычно едят только после вечерни (вечерняя молитва).

При этом, согласно вероучению, пост в первую очередь ориентирован на духовное воздержание, скромность и служение Богу. Как говорил святитель Иоанн Златоуст: "Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления".

Как подготовиться к посту?

Успешное соблюдение поста во многом зависит от правильной подготовки. Если человек настроен решительно и соблюдает рекомендации, то ему не так трудно справиться с сорокадневным воздержанием.

Диетологи рекомендуют в первую очередь проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы знать о потенциальных рисках воздержания от определенных продуктов питания для вашего здоровья. Например, некотрые лекарства могут оказывать негативное воздействие на организм, если есть недостаточно. Кроме того, церковь освобождает от поста беременных и кормящих женщин, больных и тех, кто занят тяжелым физическим трудом и не может обеспечить себя постоянной пищей. Однако более точную информацию может предоставить только врач.

Также эксперты обращают внимание на то, что отказ от привычного рациона с большой вероятностью скажется на самочувствии человека. Первое время вы можете ощущать сильную усталость, слабость, а также страдать от головных болей и других побочных эффектов изменения диеты. Специалисты рекомендуют проводить первые дни поста с максимальным комфортом, например, можно попробовать взять отгул на работе или отказаться от тяжелых физических упражнений. Благодаря этому вам будет проще адаптироваться к непривычным ощущениям и больше отдыхать.

Кроме того, диетологи отмечают важность отказа от вредных привычек за одну-две недели до начала поста, если они вам свойственны. Это поможет организму восстановиться и очиститься перед длительным периодом воздержания. Постарайтесь постепенно прекратить употреблять алкоголь и бросить курить (ну или хотя бы сократить количество выкуренных сигарет в день). Это поможет облегчить неприятные симптомы адаптации организма к новому режиму питания, да и в целом положительно скажется на здоровье. К веществам, вызывающим привыкание, эксперты относят и кофеино- и сахаросодержащие напитки, такие как чай, кофе и некоторые виды газировок.

Также будет полезно пить много жидкости, которая не запрещена во время поста, например, воду, фруктовые и овощные свежевыжатые соки. Это поможет поддерживать баланс жидкости в организме и улучшит общее самочувствие перед началом поста. Кроме того, важно адаптировать свой уровень активности к новому режиму питания. Диетологи рекомендуют сосредоточиться на медленных упражнениях, которые не будут отнимать слишком много сил и помогут поддерживать тело в тонусе. Например, заниматься медленной йогой, растяжкой и ходить на неспешные прогулки. Это поможет приспособиться к меньшему количеству калорий и непривычному уровню усталости.

Подготовку необходимо начать за одну-две недели до поста. Помимо всего прочего, в этот период важно постепенно удалять запрещенную еду из рациона, чтобы сократить стресс от отказа от привычной диеты. Специалисты по питанию советуют исключать по несколько продуктов в день, например, перестать пить кофе, потом отказаться от красного мяса, а потом — от птицы. При этом необходимо сократить привычные порции еды и постараться избегать перекусов: так ваше тело привыкнет к работе с меньшим количеством калорий и быстрее адаптируется к предстоящему посту. Также можно попробовать есть больше разрешенных сырых продуктов: это поможет понять, какие овощи и фрукты подходят вам больше всего, и упростит отказ от жареной и вареной пищи в дни "сухоядения".

Как не бросить поститься?

Очевидно, что сегодня не у всех желающих есть возможность строго соблюдать пост из-за ограничений, которые накладывает современный образ жизни. Неизбежны ошибки и нарушения предписанного рациона питания. Однако для того, чтобы свести к минимуму подобные эпизоды, рекомендуется как можно более осознанно подойти к посту. Вот несколько техник, которые помогут свести к минимуму или вовсе избежать нарушений диеты.

Во-первых, необходимо заранее понимать, что пост — это тяжело, особенно в первое время. Для того чтобы не потерять мотивацию, можно попробовать завести блокнот, в котором будут перечислены причины, по которым вы начали поститься. В записи можно будет заглядывать каждый раз, когда возникнет желание нарушить аскезу и вернуться к запрещенным продуктам. При этом лучше не начинать поститься из желания похудеть: отказ от животных белков вредит мышечной ткани, а выход из поста сопряжен с быстрым набором веса, что сводит все усилия к нулю.

Во-вторых, можно попробовать вести дневник питания, чтобы фиксировать все съеденное за день и то, как это отразилось на вашем душевном и эмоциональном состоянии.

Говоря непосредственно о еде, важно стараться соблюдать баланс жиров, белков и углеводов в рационе. Так, белок можно черпать из бобовых, например фасоли, углеводов много в рисе, гречке и овсяных хлопьях, а недостаток жиров помогут восполнить семечки и орехи.

Соблюдая пост, церковь рекомендует заручиться поддержкой друга или члена семьи. Близкий человек, поддерживающий ваше решение, может остановить вас во время импульсивного желания нарушить пост и напомнить, почему вы начали придерживаться религиозной традиции.

Мария Богрянова