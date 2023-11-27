В СФ заявили, что российский кинематограф должен транслировать правильный образ семьи

Сенатор Инна Святенко подчеркнула, что в рекламе необходимо использовать образ многодетной семьи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Современный российский кинематограф должен транслировать правильный образ семьи, а сюжеты фильмов должны основываться на традиционных ценностях. Такое мнение высказала вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в ходе выступления на XXV Всемирном Русском народном соборе.

"Очень важно, чтобы все-таки те фильмы, на которых, к сожалению, еще и воспитываются те, кто верит в сказку, чтобы эта сказка была реалистичной и направлена на то, чтобы мы не забыли о традиционных ценностях, о семейных ценностях и о том, как важно формировать правильный образ семьи и духовно воспитывать тех людей, которые увлекаются кинематографом", - сказала сенатор.

Она обратила внимание на характерный сюжет телефильмов, когда "приезжает из деревни обязательно девушка, внедряется в богатую семью в которой нет детей, в этой богатой семье обязательно нужно развести их, про детей уже все давно забыли". "Но самое главное, что золушка из деревни разбивает богатую семью и становится богатой, все радуются, переживают всю субботу и пятницу за эти семьи", - отметила она.

Святенко также подчеркнула, что в рекламе необходимо использовать образ многодетной семьи. "Обратите внимание на рекламу, ведь успешную семью показывают, где папа и мама, и одного ребенка они держат. Даже с этого надо начинать, что семья должна иметь <…> много детей", - резюмировала она.