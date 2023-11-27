"Ростелеком" восстанавливает линии связи в некоторых южных регионах после шторма

В компании отметили, что аварийно-восстановительные бригады занимаются локализацией и устранением повреждений

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Повреждения линий связи "Ростелекома", возникшие после шторма в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Дагестан, локализуются и устраняются аварийно-восстановительными бригадами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В результате удара шторма на некоторых объектах в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Республике Дагестан произошло отключение внешнего электропитания, станционное оборудование перешло на питание от автономных дизель-генераторных установок. Стихия нанесла повреждения нескольким линиям связи, повреждения локализуются и устраняются аварийно-восстановительными бригадамии", - сообщили в "Ростелекоме".