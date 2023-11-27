В Киеве сдвинут сроки установки новогодней елки в связи с "переносом" Рождества

Мэр города Витай Кличко добавил, что монтаж и украшение "оплатят меценаты"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новогоднюю елку установят в центре Киева на средства спонсоров, при этом в связи с переносом празднования Рождества на 25 декабря сроки будут сдвинуты. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Главную елку страны в этом году по традиции установим на Софийской площади. <...> Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше - до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше - до 10 января", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что монтаж и украшение елки "оплатят меценаты". Также, подчеркнул мэр, будет соблюдаться режим ограничения использования электричества.

Массовые мероприятия или ярмарки на площади проводить не планируется, они возможны в отдельных районах города при условии, что на их организацию не будут тратиться средства из городского бюджета, сообщил Кличко.

В 2022 году решение об установке новогодней елки в Киеве вызвало бурные дискуссии. Несмотря на то что все расходы взяли на себя частные компании, многие сочли, что эти средства было бы целесообразнее направить на помощь военным. На сайте мэрии даже была зарегистрирована соответствующая петиция, которая менее чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.

27 июля 2023 года так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины утвердил решение о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. После президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении дат праздников, связанных с религиозными событиями, в том числе Рождества, приведя их в соответствие с этим календарем. Несмотря на это, в канонической Украинской православной церкви заявили, что продолжат отмечать Рождество 7 января.