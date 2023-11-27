В Крыму отказались от проведения массовых новогодних мероприятий

Глава республики Сергей Аксенов также призвал жителей не использовать пиротехнику

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма обратились к жителям республики с просьбой не использовать пиротехнику в период новогодних праздников. Также в Крыму не будут проводить массовые новогодние мероприятия, сообщил глава региона Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Фейерверков не будет <...>. На сегодняшний день все это похоже <...> на срабатывание системы ПВО, поэтому обратились к крымчанам, чтобы фейерверки не применялись. Что касается детских мероприятий - они все будут. Не будет массовых [мероприятий] на улице", - сказал Аксенов.

Он добавил, что праздничные мероприятия пройдут в ограниченном формате, в городах и селах будут установлены елки, украшены улицы.