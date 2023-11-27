Аксенов заявил, что переданное Киеву скифское золото может разойтись по частным коллекциям

Вернуть его можно "только в результате достижения целей, которые поставил президент в части нашей специальной военной операции", уточнил глава Крыма

ТАСС, 27 ноября. Скифское золото после передачи его Украине, как и другие ценности, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников. Вернуть его на законное место в Крым можно, только достигнув целей специальной военной операции, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"Киев размещал [подобные ценности] в частных коллекциях обычных должностных лиц, поэтому ничего хорошего этой коллекции не светит, а с точки зрения подходов, я уже давно говорил - пора прекратить демагогию, что вот нам там не отдают. Понятно, что они будут реагировать только на силу, на решительные действия, соответственно, и действия, которые ведутся на опережение, поэтому было сразу понятно, что золото они нам не отдадут, это может быть решено только в результате достижения целей, которые поставил президент в части нашей специальной военной операции", - сказал Аксенов.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ТАСС назвал данное решение неправовым, так как скифское золото по всем законам принадлежит крымским музеям.