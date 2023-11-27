Горячую линию курортов Кубани перевели на круглосуточный режим

Оказавшиеся в затруднительной ситуации туристы могут обратиться по единому бесплатному телефону за помощью и разъяснениями

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Горячая линия Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, куда туристы могут обратиться за помощью, переведена на круглосуточный режим работы в связи с непогодой в регионе, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба края.

"В связи со сложными погодными условиями горячая линия курортов Краснодарского края переведена на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отдыхающие, оказавшиеся в затруднительной ситуации, могут обратиться за помощью и разъяснениями по единому бесплатному телефону региональной горячей линии: 8-800-200-60-90. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от прогулок у воды и предпринять необходимые меры предосторожности.