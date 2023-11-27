Музей в Нидерландах подтвердил передачу скифского золота Украине

Государственная таможенная служба Украины ранее сообщила, что грузовик с культурными ценностями въехал на территорию Киево-Печерской лавры

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото", Украине, говорится в заявлении культурной организации.

"Все оставшиеся артефакты с выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" были переданы Украине и доставлены в Национальный музей истории Украины в Киеве", - отмечается в нем.

Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота. Как уточнило ведомство, грузовик с 2 694 кг культурных ценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице национального музея Украины киевские таможенники проведут идентификацию сокровищ.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне этого года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ТАСС назвал данное решение неправовым, так как скифское золото по всем законам принадлежит крымским музеям.