Школам в РФ заблокировали доступ почти к 2 тыс. ресурсов с деструктивной информацией

Замминистра просвещения РФ Анастасия Зырянова отметила, что школы могут сами менять доступ к информации через личный кабинет в единой сети передачи данных

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российским школам заблокирован доступ почти к 2 тыс. интернет-ресурсов с деструктивной, рекламной, игровой и другой ненужной информацией. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова.

"Сегодня благодаря единой сети передачи данных заблокирован доступ образовательных организаций почти к 2 тыс. интернет-ресурсов с деструктивной, рекламной, игровой и прочей ненужной информацией", - сказала она на пресс-конференции.

Замминистра добавила, что школы также могут сами менять доступ к информации через личный кабинет в единой сети передачи данных.

Она также напомнила, что Минпросвещения и Минцифры создали ФГИС "Моя школа". "В рамках ФГИС мы создали уникальную библиотеку цифрового контента. С 1 сентября этого года всем учителям, родителям, детям абсолютно бесплатно предоставлены уроки по всем программам школы, начиная с 5-го по 11-й класс. На платформе сегодня размещено 13 600 единиц образовательного контента - в основном, это уроки, которые делала Академия Министерства просвещения [РФ]", - пояснила Зырянова.

По ее словам, "Моя школа" есть во всех субъектах РФ. В этой системе зарегистрированы 38 тыс. школ, 800 тыс. педагогов, 1 млн 300 тыс. учеников и более 700 тыс. родителей, отметила заместитель министра. Она добавила, что все образовательные ресурсы в библиотеке цифрового контента системы верифицированы в части безопасности для детей, отсутствия неправомерного контента и соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным образовательным программам.