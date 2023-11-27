В РПЦ призвали переводить студенческие семьи с одним ребенком на бюджет в вузах

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов считает, что благодаря этому "тут же появится большое количество молодых студенческих семей"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Студенческие семейные пары, у которых родился первый ребенок, необходимо переводить на бюджетную форму обучения. С такой инициативой выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на демографической секции в рамках XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира".

"Необходимо переводить на бюджет те молодые семьи, которые родили первого ребенка. Поддержка студенческой семьи - это один из очень важных моментов, сегодня не так сложно высшим учебным заведениям переводить, и если это будет на уровне федерального законодательства, будет гораздо легче переводить молодую семью, родившую малыша, на бюджет", - сказал он.

По его мнению, благодаря этому "тут же появится большое количество молодых студенческих семей".

Лукьянов также прокомментировал инициативу внести изменения в Семейный кодекс РФ и уравнять понятия "брак" и "семейный союз". Председатель патриаршей комиссии отметил, что слово "брак" не имеет негативной коннотации, оно происходит от слова "брать" - то есть "брать замуж", "брать ответственность за свою семью".

Ранее депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением уравнять понятия "брак" и "семейный союз". Он уточнил, что ряд граждан негативно воспринимают понятие "брак", поскольку в современном русском языке слово "брак" также используется в значении "несоответствие стандартам, дефект", а словосочетание "семейный союз" лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины и имеет однозначную положительную коннотацию.