Большегрузному транспорту запретили движение по Транскаму из-за непогоды

По информации МЧС Южной Осетии, "с южной стороны идет снег, с северной также наблюдаются локальные каменные оползни"

ЦХИНВАЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Южную Осетию с РФ, запретили для большегрузного транспорта из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"С южной стороны идет снег, с северной также наблюдаются локальные каменные оползни. Соответствующие службы занимаются расчищением дорожного полотна. В связи с этим МЧС запрещает проезд длинномерным большегрузам, так как они создают препятствие в расчистке дороги", - говорится в сообщении.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.