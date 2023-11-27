РБК: в России за два года в три раза вырос спрос на "многозадачных" сотрудников

Помимо "многозадачных" работников, вырос спрос на коммуникабельных сотрудников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спрос на "многозадачных" сотрудников вырос за два года в три раза. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и платформы HeadHunter.

Согласно результатам исследования, в 2023 году число вакансий, где требуется навык "многозадачность", увеличилось по сравнению с 2021 годом на 181%. Так, в январе-сентябре 2023 года было опубликовано почти 368 тыс. вакансий, где присутствует такая характеристика, пишет издание со ссылкой на исследование.

Наибольшую потребность в многозадачных сотрудниках испытывают учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, а также лесная и деревообрабатывающая промышленность, свидетельствует исследование.

Помимо "многозадачных" работников, вырос спрос на коммуникабельных сотрудников (145,1 тыс. объявлений, увеличение на 163% по сравнению с 2021-м годом) и стрессоустойчивых (увеличение на 106,7% в сравнении с 2021-м). Работодатели ищут и умеющих работать в команде (более 1,3 млн объявлений). Однако по сравнению с 2022 годом число вакансий с данной характеристикой снизилось на 13,4%, но выросло на 19,6% в сравнении с 2021-м. Распространенными требованиями и качествами также стали навык деловой переписки (свыше 541,4 тыс. вакансий) и ответственность (более 381,4 тыс.).