В трех городах Красноярского края введут режим черного неба

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как режим черного неба, вводится в Красноярске, Ачинске и Назарово в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

"Сегодня с 19:00 (15:00 мск) Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ в трех городах края, который продлится: в Красноярске - до 19:00 (15:00 мск) 30 ноября, в Ачинске и Назарове до 19:00 (15:00 мск) 28 ноября. Нами усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории перечисленных городов", - говорится в сообщении.

Источником смога при НМУ становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

По данным Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах края сильного ветра не ожидается. Температура воздуха днем 28 ноября в Красноярске составит до минус 18 градусов, ночью столбик термометра покажет минус 23 градуса.