В Москве дополнительно привлекут около 10-12 тыс. коммунальщиков для уборки снега

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что погодные условия достаточно тяжелые

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь еще порядка 10-12 тыс. человек из других коммунальных служб города для устранения последствий снегопада.

"В Москве, как обычно в этот период времени, рекордные снегопады. Сегодня потепление, и всю неделю будет идти снег. Погодные условия достаточно тяжелые. Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10-12 тыс. человек из других служб коммунальных города, таких как "Мосводоканал", "Мосгаз" и целый ряд других служб, так, чтобы активно убирать снег и наводить порядок на тротуарах и дорогах. Надеюсь, что все получится", - сказал мэр журналистам в понедельник.