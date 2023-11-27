В ЛНР почти 100 бригад энергетиков работают над восстановлением электроснабжения

Глава региона Леонид Пасечник отметил, что без света остались более 196 тыс. жителей

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 100 бригад энергетиков работают над восстановлением линий электропередачи в Луганской Народной Республике (ЛНР), поврежденных из-за сильных порывов ветра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Непогода и сильный ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей на территории республики. Без света остались более 196 тыс. жителей нашего региона. <…> На данный момент 97 бригад энергетиков уже восстанавливают подачу электроэнергии в населенных пунктах республики", - написал он.

Пасечник сообщил, что поручил Минтопэнерго республики провести экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения для того, чтобы оценить ущерб и приступить к устранению последствий непогоды. По его словам, до вечера понедельника в регионе сохранятся шквалистый ветер и небольшие осадки.

В результате сильных порывов ветра, обрушившихся на ЛНР в ночь на 27 ноября, в республике наблюдаются перебои в работе мобильной связи. При этом почти 500 тыс. абонентов остались без водоснабжения из-за аварийных отключений водозаборов и насосных станций, произошедших вследствие непогоды.