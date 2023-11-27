Депутаты во главе с Володиным посетили международную выставку-форум "Россия"

Как отметили в Госдуме, они, в частности, ознакомились с лучшими современными технологическими разработками и научными открытиями

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Члены Совета Думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным посетили международную выставку-форум "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

"В ходе осмотра выставки Вячеслав Володин, заместители председателя ГД, лидеры фракций и главы профильных комитетов ознакомились с лучшими современными технологическими разработками, научными открытиями, а также ключевыми достижениями в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны", - указывается в сообщении.

Как отметил в ходе осмотра выставки лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, Россия, "руководство которой думает о людях, о суверенитете, о развитии, добивается удивительных результатов". По его словам, Украина и страны Европы "идут по пути, который указан Вашингтоном", в то время как "Россия встала на путь свой - национального суверенитета, развития".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что выставка демонстрирует успехи и достижения страны за последние годы. "Нет ни одного региона, где бы не было серьезных подвижек к лучшему. <…> Лихие 90-е привели к тому, что страна чуть не потеряла свои перспективы. Президент РФ Владимир Путин выработал новую стратегию. Ее суть была в том, чтобы одержать победу над террористами, обеспечить сбережение народа и укрепить российскую государственность и суверенитет", - подчеркнул Зюганов.

В свою очередь лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что выставка демонстрирует достижения России за последние годы, которым не помешал "беспрецедентный поток санкций и рестрикций, количество которых уже приближается к 20 тысячам". Он добавил, что Россия "крепнет, движется вперед", в стране есть инновационные разработки, равных которым по уровню технического прогресса нет нигде в мире.

Выставка-форум "Россия" в очередной раз подчеркивает широту и необъятность России и показывает, какие в стране живут люди, отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). "Мы порой забываем, как много всего интересного в России. И, главное, не за последний год, а за последнее десятилетие - и как изменилась наша страна", - подчеркнул Даванков.

Как отметил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг ("Справедливая Россия - За правду"), уникальность выставки состоит в том, что за короткое время и в одном месте можно посмотреть все достопримечательности России. "Когда ты обходишь стенды регионов, то ты поражаешься величию страны, понимаешь, насколько огромна наша страна. Ты видишь, какие достижения науки и техники реализованы в наших регионах", - отметил он, добавив, что выставка помогает патриотическому воспитанию молодежи.

Лидеры фракций подчеркнули, что выставку важно показать детям и молодежи, чтобы они прониклись гордостью за страну, в которой растут.

О выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.