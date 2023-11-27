В Кремле прокомментировали передачу скифского золота Украине

Спор РФ и Украины о скифском золоте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что коллекция принадлежит Крыму и должна храниться там

МОСКВА 27 ноября. /ТАСС/. Культурные ценности, известные под общим названием "скифское золото", принадлежат Крыму и должны храниться там, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (скифское золото - прим. ТАСС) принадлежит Крыму. И должно быть там", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя передачу коллекции Украине.

Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота. Как уточнило ведомство, грузовик с 2 694 кг культурных ценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице национального музея Украины киевские таможенники проведут идентификацию сокровищ.