Около 1 тыс. проектов отобрано на премию Russian Creative Awards

Директор премии Марина Абрамова отметила, что в состав жюри входит 50 человек

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. проектов отобрали для участия в III Российской национальной премии Russian Creative Awards, ежегодно отмечающей лучшие проекты в креативных индустриях страны. Заявки присылали на сайт премии, кроме того, своих номинантов выдвинули члены жюри. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС президент АНО "Креативная экономика", директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.

"На сайт пришло большое количество проектов. Сейчас около 1 тыс. проектов отобраны. <…> Но нам показалось, что очень важно в сфере креативных индустрий услышать голос ведущих экспертов отрасли и создать возможность номинировать именно экспертам еще в каждую номинацию. Поэтому было создано большое жюри, это 50 человек, которое также имело возможность в каждую номинацию предложить свои проекты и своих специалистов", - сказала она.

Пока, по словам Абрамовой, идет голосование и шорт-лист не определен. В лидерах по количеству заявок - Москва (193) и Белгородская область (129). Одним из популярных среди заявителей направлений стал "Культурный код" (157). Церемония награждения пройдет 1 декабря в МКЗ "Зарядье".

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов выступил режиссером церемонии награждения. Он рассказал, что на вечере в этом году упор сделают на слово, в церемонии примут участие артисты московских театров, в том числе Игорь Гордин и Сергей Епишев. "В этом году она (церемония - прим. ТАСС) будет, наверное, в какой-то степени более логоцентричной. Если в прошлые годы упор был и на пластику, и на музыку, то в этом году упор на слово, хотя и музыка тоже будет присутствовать, - сказал Богомолов. - Мы попробуем соединить то предельно инновационное дело, которым занимается премия (номинанты, лауреаты заняты построением современности вокруг нас), <…> с энергиями русской культуры, явленными нам в прошлом выдающимися деятелями русской культуры, их текстами, их идеями, прорывными идеями, инновационными идеями".

Подать заявку можно было на одну из 10 категорий: "Социальный проект", "Детский проект", "Регион года", "Просветительский проект", "Креативное событие", "Человек года", "Новые формы", "Цифровой проект", "Культурный код", "Проект в области развития территории". За награду в одной категории, например "Детский проект", могут побороться разные работы: и сериал, и книга, и анимационный проект, и выставка.

В жюри вошли 50 представителей цифровых экосистем, медиа, искусства, IT и других направлений креативных индустрий, в частности, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

О премии

Russian Creative Awards - премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Организатор премии - АНО "Креативная экономика", идейный вдохновитель и директор - Марина Абрамова. ТАСС - генеральный информационный партнер.