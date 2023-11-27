Российские педагоги провели курсы повышения квалификации для коллег из Туркмении

Более 200 человек прошли такие курсы, сообщил второй секретарь посольства РФ в Туркмении Кирилл Воронков

АШХАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Педагоги из Набережночелнинского государственного педагогического университета (НГПУ, Татарстан) провели курсы повышения квалификации для коллег из туркменских вузов. Об этом сообщил второй секретарь посольства РФ в Туркмении, заместитель представителя Россотрудничества в Туркмении Кирилл Воронков.

"Более 200 человек прошли курсы повышения квалификации. Это педагоги из Государственного педагогического университета Туркменистана, Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади", - сказал он.

По словам Воронкова, такая практика была проведена впервые. "Есть в планах ее продолжить", - добавил дипломат.

Всего дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для туркменских педагогов длилась шесть дней. По ее итогам они получили соответствующие удостоверения. Среди направлений программы биология и химия, русский язык и литература, информатика, математика, формирование читательской грамотности в младших и начальных классах.