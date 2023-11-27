В Калужской области пять школ перевели на дистант из-за активизации ОРВИ

Речь идет о школах в Медынском, Кировском, Хвастовичском районах

КАЛУГА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. учеников из пяти школ и 11 классов Калужской области ушли на дистанционный формат обучения из-за активизации сезонных острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования и науки Калужской области.

"Пять школ и 11 классов ушли на дистант по ОРВИ, в том числе полностью школы в Медынском, Кировском, Хвастовичском районах, классы - в школах Обнинска, Калуги, Козельска, Людинова, Хвастовичском районе", - сказали в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, около 1,5 тыс. детей обучались в школах, которые ушли на карантин по ОРВИ и примерно 350 человек в классах школ области.

Специалисты управления Роспотребнадзор по региону отметили тенденцию к росту по заболеваемости ОРВИ. Был зарегистрирован 8 281 случай ОРВИ на минувшей неделе, темп прироста заболеваемости относительно предыдущих показателей составил 3,4%. Показатель заболеваемости по совокупному населению на 5,1% выше уровня порогового значения.