Телебашни в городах России подсветят в зеленом цвете в поддержку акции "Сохраним лес"

Цель акции - ежегодно высаживать 70 млн деревьев во всех 89 регионах страны

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 30 телебашен Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат 28 ноября архитектурно-художественную подсветку в поддержку главной лесовосстановительной акции страны "Сохраним лес". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Останкинская телебашня "позеленеет" в 00:01 мск и останется такой на протяжении суток. В зеленом освещении также предстанут телебашни в Брянске, Грозном, Омске, Якутске, Мурманске, Назрани, Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске, Самаре и Челябинске. На медиафасадах башен в Благовещенске, Великом Новгороде, Казани, Кызыле, Нальчике, Костроме, Братске, Оренбурге, Пятигорске, Саратове, Тамбове, Твери, Улан-Удэ и Ярославле на фоне зеленых переливов появятся надписи "Сохраним лес" и "70 млн деревьев", - говорится в сообщении.

Цель акции - ежегодно высаживать 70 млн деревьев во всех 89 регионах страны.

"В этом году "Сохраним лес" проходит уже в пятый раз в поддержку нацпроекта "Экология", инициированного президентом России. За четыре года к ней присоединились 6 млн участников, которые высадили свыше 220 млн деревьев", - заключили в РТРС.