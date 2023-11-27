Фонд "Защитники Отечества" после Нового года запустит чат-бот помощи ветеранам СВО

Как пояснила председатель фонда Анна Цивилева, через приложение ветераны СВО и семьи погибших бойцов будут на связи со своим социальным координатором

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" разрабатывает со Сбербанком чат-бот для помощи ветеранам и семьям погибших, а также обратной связи от них. Приложение планируют запустить после Нового года, сообщила ТАСС председатель фонда Анна Цивилева.

"Чат-бот начнет работу после Нового года, мы разрабатываем его совместно со Сбербанком. Это обратная связь от наших подопечных, ветеранов и семей погибших бойцов, о качестве услуг, которые им оказывают, и запрос по любому их вопросу", - сказала она.

Цивилева пояснила, что через это приложение ветераны СВО и семьи погибших бойцов будут на связи со своим социальным координатором.

"В том числе мы будем собирать обратную связь, удовлетворен ли он качеством полученного протеза, оказанной услуги, чтобы мы понимали, решена эта задача в полной мере или нет", - пояснила она.