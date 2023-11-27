Лукашенко планирует принять участие в саммите ООН по климату в Дубае

Саммит открывается 30 ноября

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует принять участие в саммите ООН по климату, который открывается 30 ноября в Дубае.

"Думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и - при необходимости - визитах в африканские страны", - сказал Лукашенко на совещании с руководством правительства и свой администрации. Его цитирует агентство БелТА.

Лукашенко упомянул стремление Белоруссии к развитию сотрудничества со странами Африканского континента, включая Зимбабве и Экваториальную Гвинею. По его словам, есть интерес к сотрудничеству со стороны Мозамбика.

Касаясь взаимодействия с Экваториальной Гвинеей, президент отметил, что белорусов там ждут. "Мы провели очень большую работу по сотрудничеству с этой страной в плане выработки конкретного плана - дорожной карты. Как обстоят на сегодняшний день дела? - поинтересовался белорусский лидер. - Мы с президентом, скорее всего, встретимся в Эмиратах, обговорим вопрос моего визита туда. Но я хотел бы услышать, как подготовлен этот визит". По его словам, речь также идет о перспективах сотрудничества не только с Экваториальной Гвинеей, но и рядом соседних государств.

Также Лукашенко отметил, что готовятся визиты в Турцию. "Я хотел бы в этой связи услышать, как продвигаются вопросы основных наших тем с Турцией. Как здесь МИД работает. Насколько я информирован, турки готовы к переговорам, и в том числе к Вашему визиту, Роман Александрович [премьер-министр Роман Головченко] в Турцию, - сказал Лукашенко. - Готовится и мой визит. Но прежде чем я поеду туда, желательно, чтобы почва была подготовлена и были наработки определенных вопросов".

Лукашенко на совещании попросил проинформировать о сотрудничестве с Китаем. "Очень важная для нас страна. Естественно, много вопросов, которые правительство должно было разрулить, если можно так сказать, в отношениях с Китайской Народной Республикой. Что планировали, что сделали, что не сделали?", - спросил он.