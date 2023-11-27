Движение поездов на побережье в Краснодарском крае намерены восстановить к 22:00 27 ноября

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, тех пассажиров, которые скопились в Туапсе, максимально обеспечивали горячим питанием

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов, приостановленное ранее на побережье Краснодарского края из-за непогоды, планируется восстановить к 22:00 27 ноября. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"По информации РЖД, полностью движение будет восстановлено как обычное движение к 22:00. Сейчас тех пассажиров, которые скопились в Туапсе, максимально обеспечивали и горячим питанием, и возможностью в комфортных условиях дождаться возобновления движения", - сказал Кондратьев.

​​​​​​Ранее движение было организовано по одному пути на участке Лазаревская - разъезд Водопадный.