Движение открыли на дороге под Евпаторией, которую подтопило при шторме

Речь идет об участке трассы Прибежное - Евпатория

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы к обеду открыли движение по участку Прибежное - Евпатория на дороге Симферополь - Евпатория, который подтопило во время шторма в Республике Крым. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 13:00 из пяти перекрытых участков автодорог по трем открыто движение - в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыты участки Прибрежное Евпатория и в Межводном Воинка Черноморское. После обеда бригада РЭС [районных электрических сетей] будет заниматься уборкой упавшей опоры ЛЭП между Митяево и Трудовым, до конца дня эти работы планируется завершить", - говорится в сообщении.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.