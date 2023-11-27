В Подмосковье завершился сезон речной пассажирской навигации

В этом году водным транспортом воспользовалось порядка 32 тыс. пассажиров

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек воспользовались маршрутами речной навигации в Московской области в текущем году, это на 3% больше показателя прошлого года. Сезон речной навигации в регионе завершен, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Подмосковье завершился сезон речной навигации, который ежегодно открывается 1 мая. В этом году водным транспортом воспользовалось порядка 32 тыс. пассажиров. Лидером по числу пассажиров, по традиции, стал маршрут в Лыткарине, на нем за семь месяцев зафиксировано свыше 20 тыс. поездок. Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта", - привели в тексте слова зампредседателя правительства Подмосковья - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что в Московской области всего действовало три речных маршрута - в Коломне, Серпухове и Лыткарине. Пассажиропоток на маршрутах в этом сезоне вырос на 3% по сравнению с показателями прошлого года.