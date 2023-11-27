Минстрой начал оценку ущерба от шторма на юге России

Как сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, в настоящее время мобилизованы все службы и ресурсы министерства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ приступило к оценке масштабов ущерба, который нанес шторм на юге России домам и объектам инфраструктуры. Об этом сообщил глава министерства Ирек Файзуллин.

"Службами строительного комплекса начато обследование территории, которое после стабилизации погодной ситуации позволит установить количество пострадавших объектов, домов, а также масштаб предстоящей работы по обеспечению функционирования инфраструктуры и объем помощи, которая будет оказана жителям", - приводят его слова в сообщении пресс-службы Минстроя.

В настоящее время мобилизованы все службы и ресурсы Минстроя, в том числе в связи с прогнозируемым продолжением циклона. Восстановительные работы ведутся во взаимодействии с Минэнерго, МЧС, Минприроды России и всеми причастными ведомствами и организациями для оперативного реагирования.