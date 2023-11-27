В финале конкурса "Флагманы образования" участвуют 265 человек

Как сообщил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, всего было получено 106 тыс. заявок из всех регионов страны

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Финал профессионального конкурса "Флагманы образования", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", собрал 265 управленцев в сфере образования и педагогов. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на торжественном открытии финала конкурса.

"Мы получили более 100 тыс. заявок, если говорить точнее - 106 тыс. заявок из всех регионов нашей страны. И до финала дошли 265 человек, 265 финалистов", - сказал Комиссаров.

Финал профессионального конкурса "Флагманы образования" проходит с 27 ноября по 1 декабря в Москве. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" при поддержке Минпросвещения России. Проект проходит в рамках плана основных мероприятий по проведению года педагога и наставника в РФ.

По данным организаторов, в 2023 году к дистанционному этапу конкурса были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. Участники, набравшие наибольшее количество баллов на дистанционном этапе, встретились в очных полуфиналах, которые прошли в октябре во всех субъектах РФ.

Участники конкурса получат возможность проверить свои знания, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв федерального, регионального и муниципального уровней, посоревноваться с лучшими представителями сферы образования из всех регионов страны, а также получить призы от партнеров проекта, сообщают организаторы.