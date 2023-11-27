В АСИ предложили сделать личностные качества граждан основой кадровой политики

По словам директора Центра инициатив направления "Молодые профессионалы" агентства Жанны Кадылевой, это, в частности, даст возможность молодым людям реализовать свои проекты на российском рынке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Личностные качества граждан должны стать основой кадровой политики будущего, это в том числе даст возможность молодым людям реализовать свои проекты именно на российском рынке. Такое мнение выразила директор Центра инициатив направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Жанна Кадылева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вовлечению молодежи в проекты по социальному предпринимательству и итогам IV Всероссийского кейс-чемпионата по социальному предпринимательству, реализуемого при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"Мы, исследуя понятие кадрового суверенитета, <…> с учетом вообще дефицита кадров на рынке труда, [пришли к выводу], что в кадровой политике нужно делать фокус не только на профессионала и на кадры как на людей с некоторым набором знаний и компетенций, навыков, а на личность. У профессионалов есть свои убеждения, мотивы, мечты и желания, способности реализовать себя именно в России, поэтому смещение этого фокуса с профессионала на человека, на личность целиком создает некоторые требования к кадровой политике страны, кадровой политике бизнес-компаний и регионов. Эта кадровая политика должна распространяться не только на рабочее время, но и на образ жизни", - сказала она.

Кадылева добавила, что бизнес активно вкладывается в развитие инфраструктуры в малых городах и моногородах, создавая комфортные условия в том числе для молодых людей. Она подчеркнула, что "не только профессионал должен ощущать и чувствовать себя на рынке труда востребованным". "Молодым людям интересно решать нетривиальные задачи, задачи мирового уровня, работать над вызовами - теми, которые смогут максимально раскрыть их потенциалы", - добавила Кадылева.

Руководитель Центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно отметил, что в 2021 году было проанализировано, как молодежь чувствует себя в своем регионе, - более 60% молодых людей думали о переезде. На основании результатов исследования были созданы методические рекомендации по вовлечению молодежи в социально-экономическое развитие своего региона, включающие такие форматы, как фестивали, форумы, стратегические сессии.

По словам Вайно, в этот проект включились все субъекты РФ, собрано 450 лучших практик. "На основе этого мы не только предоставляем возможность региону поговорить на одном языке с молодежью, но и самой молодежи предлагаем различные формы вовлечения в жизнь региона как на уровне региональных органов власти, <…> так и на уровне губернаторов с привлечением коллегий при губернаторе по молодежной политике", - сказал он.