27 ноября, 12:37
Палестино-израильский конфликт

Семья освобожденного из Газы россиянина поблагодарила МИД РФ за помощь

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов добавил, что палестинцы поддержали просьбу вынести "за скобки" сделки российских граждан

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с семьей освобожденного из сектора Газа россиянина Рона Кривого. Родственники россиянина поблагодарили дипведомство РФ за помощь, сообщили в МИД.

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"Семья российского гражданина Рони Кривого, освобожденного из сектора Газа, также поблагодарила МИД России, лично министра иностранных дел России Сергея Лаврова, замминистра Михаила Богданова, официального представителя МИД Марию Захарову, а также посольство России в Израиле, посла Анатолия Викторова и всех российских дипломатов, принявших участие в данной гуманитарной операции", - указали в министерстве, опубликовав видеоролик с обращением брата россиянина Игоря Кривого. "Спасибо, что помогли выпустить моего брата. Благодарны за всю работу Российской Федерации, за то, что продолжаете ее и помогаете вернуть всех других заложников. Видим результаты", - сказал он.

Богданов добавил, что палестинцы поддержали просьбу вынести "за скобки" сделки российских граждан: "Его [Рони Кривого] ни на кого не меняли. С самого начала передавали списки и других российских граждан - кого мы знали, и даже ФИО родственников российских граждан, также оказавшихся в заложниках. Этот список передали ХАМАС. Они обещали его рассмотреть. Для них это тоже важный вопрос".

В конце октября Богданов сообщил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу Москвы освободить 8 россиян, находившихся в заложниках. 

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