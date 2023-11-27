Семья освобожденного из Газы россиянина поблагодарила МИД РФ за помощь

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов добавил, что палестинцы поддержали просьбу вынести "за скобки" сделки российских граждан

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с семьей освобожденного из сектора Газа россиянина Рона Кривого. Родственники россиянина поблагодарили дипведомство РФ за помощь, сообщили в МИД.

"Семья российского гражданина Рони Кривого, освобожденного из сектора Газа, также поблагодарила МИД России, лично министра иностранных дел России Сергея Лаврова, замминистра Михаила Богданова, официального представителя МИД Марию Захарову, а также посольство России в Израиле, посла Анатолия Викторова и всех российских дипломатов, принявших участие в данной гуманитарной операции", - указали в министерстве, опубликовав видеоролик с обращением брата россиянина Игоря Кривого. "Спасибо, что помогли выпустить моего брата. Благодарны за всю работу Российской Федерации, за то, что продолжаете ее и помогаете вернуть всех других заложников. Видим результаты", - сказал он.

Богданов добавил, что палестинцы поддержали просьбу вынести "за скобки" сделки российских граждан: "Его [Рони Кривого] ни на кого не меняли. С самого начала передавали списки и других российских граждан - кого мы знали, и даже ФИО родственников российских граждан, также оказавшихся в заложниках. Этот список передали ХАМАС. Они обещали его рассмотреть. Для них это тоже важный вопрос".

В конце октября Богданов сообщил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу Москвы освободить 8 россиян, находившихся в заложниках.