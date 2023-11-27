На конкурс "СМИротворец" за 15 лет его существования поступило более 100 тыс. работ

В 2023 году на конкурс подали более 10 тыс. материалов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет Всероссийского конкурса "СМИротворец" за 15 лет его существования рассмотрел более 100 тыс. работ. В 2023 году на конкурс подали более 10 тыс. материалов. Об этом сообщила председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге на пресс-конференции в ТАСС.

"Более 100 тыс. работ было отсмотрено за 15 лет. В этом году - более 10 тыс. от 1 058 СМИ и блогеров. Это колоссальная цифра. И это не новостные материалы, а большие полноценные материалы, аналитические, часто это репортажи", - сказала он.

По словам Лянге, в этом году на конкурс поступило большое количество работ от районных газет, которые ранее редко освещали тему межнациональных и этноконфессиональных отношений. "Сейчас на уровне районных газет, небольших СМИ, эта тема вовсю работает. И, конечно, блогеры подключились в большом количестве. Медиасреда меняется, но здорово, что наша тема осталась актуальной", - добавила она.

Начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Абдулгамид Булатов также отметил, что ФАДН поддерживает конкурс "СМИротворец" с момента создания агентства. Однако в этом году обстановка, в которой он проходит, значительно отличается от прежних лет. "Если говорить об особенностях, то стоит выделить более высокий уровень ответственности журналистики и местной, и центральной, за то, что пишется, говорится, публикуется. Эта ответственность присутствует всегда. <…> Очень важна роль местной прессы в том числе, потому что очень много идет вбросов именно по исторической тематике, негативных вбросов. Очень важно показывать, что нас объединяет", - подчеркнул он.

Конкурс "СМИротворец-2023" проводится в номинациях "Телевидение", "Печать", "Интернет", "Этнозвук", "Детские и молодежные СМИ", "Наставники и традиции", "Поколение мультимедиа" (участники - студенты профильных факультетов вузов) и "Блоги".

Для участия в конкурсе принимались работы, которые были опубликованы или вышли в эфир в СМИ, размещены в соцсетях, на видеохостингах и других интернет-платформах с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. По итогам рассмотрения представленных материалов экспертный совет подготовил шорт-листы, куда вошли 136 медиа. Два состава жюри оценивают работы в двух категориях - федеральные/региональные и локальные/этнические СМИ.

О конкурсе

Финалисты пятнадцатого, юбилейного, конкурса будут объявлены в Москве 28 ноября.

Конкурс "СМИротворец-2023" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится в рамках госпрограммы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики".