На Кубани произведут выплаты за частичную потерю имущества до конца недели

На данный момент в регионе ликвидировали подтопления домов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края до конца недели планируют выплатить компенсации жителям, чье имущество оказалось частично утрачено в результате подтоплений из-за непогоды.

На данный момент в регионе остаются подтопленными только придомовые территории, подтопления домов ликвидированы, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия-24".

"Остается вода только на придомовых территориях, где мы сегодня ее откачивать помогаем людям. Там, где вода заходила в дома, там ее уже нет <...>. Там, где пострадало имущество частично, конечно, люди до конца недели получат компенсации", - сказал Кондратьев.