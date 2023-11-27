Президент Болгарии дал старт 21-й традиционной рождественской благотворительной кампании

Собранные в течение акции средства пойдут на поддержку детей, нуждающихся в помощи хирургов, в диагностике, лечении и реабилитации

СОФИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. 21-ю традиционную благотворительную инициативу "Болгарская коледа" ("Болгарское рождество") запустили в Болгарии. Старт кампании дал президент республики Румен Радев, который объявил, что собранные в течение акции средства пойдут на поддержку детей, нуждающихся в помощи хирургов, в диагностике, лечении и реабилитации.

"Болгарская коледа" - это не просто благотворительная кампания, она дает всем нам гораздо больше - дает веру того, что мы живем в цивилизованном обществе, основанном на гуманитарных ценностях. Она объединяет различные слои нашего общества. Эта акция является ценной инвестицией в наш самый важный капитал - в здоровье наших детей, и выражает надежду на наше будущее как государства и общества", - сказал президент на церемонии открытия кампании, которая состоялась в Университетской многопрофильной больнице в городе Бургас.

Во время 20-й кампании, которая проводилась с декабря 2022 года по 27 ноября 2023 года, было собрано более 3,5 млн левов (около €1,75 млн) благотворительных пожертвований, оказана адресная помощь по диагностике, лечению и реабилитации 576 детей. 26 медучреждений страны получили высокотехнологичную диагностическую и лечебную аппаратуру.

В благотворительной кампании, проходящей под лозунгом "Подарим надежду детям в беде", примут участие национальные телевизионные каналы, радиостанции, операторы мобильной связи. Каждый владелец мобильного телефона сможет отправить на специальный номер короткое сообщение стоимостью 1 лев (около 50 евроцентов), который поступит на счет акции. Сбор средств будет продолжаться до декабря будущего года.