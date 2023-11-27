РГПУ имени Герцена будет готовить педагогов для среднего профобразования

Сформирована магистерская программа психолого-педагогической направленности, создан институт по работе с одаренными детьми, а также "Технопарк" для повышения педагогических компетенций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена начнет готовить педагогов для учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщил ректор вуза Сергей Тарасов на панельной дискуссии в рамках финала чемпионата "Профессионалы".

"Сейчас мы работаем над лицензией, чтобы готовить специалистов для системы среднего профессионального образования - преподавателей спецдисциплин, мастеров производственного обучения, в том числе и преподавателей общеобразовательных дисциплин, которые работают в системе СПО, это тоже все-таки отдельная специфика, и здесь нам нужны специальные программы подготовки таких специалистов, в которых нуждается наша система образования", - сказал он.

Как отметил ректор, в последние годы вуз уделяет наибольшее внимание подготовке преподавателей для работы с талантливыми ребятами. Сформирована магистерская программа психолого-педагогической направленности, создан институт по работе с одаренными детьми, а также "Технопарк" для повышения педагогических компетенций.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые одержали победу на региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.