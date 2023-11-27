Более 17 тыс. человек привлекли для уборки снега в общественных местах Подмосковья

Больше всего обращений об уборке снега в социальных сетях поступает от жителей Балашихи, Красногорска и Одинцово

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. человек и около 1,5 тыс. единиц уборочной техники привлекли с раннего утра в Московской области для уборки выпавшего снега во дворах и общественных территориях. Очистка продолжается, также будет проведена противогололедная обработка, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Из-за рекордных по ноябрьским меркам осадков, сегодня с 5 утра мы привлекли к уборке снега во дворах и общественных территориях более 17 тыс. уборщиков и 1,5 тыс. единиц уборочной техники! Продолжаем очистку пространств, начали противогололедную обработку, так как температура будет перепрыгивать через ноль", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что больше всего обращений об уборке снега в социальных сетях поступает от жителей Балашихи, Красногорска и Одинцово. "Все это крупные городские округа, поэтому на уборку больших объемов снега и территорий требуется время", - добавил он, подчеркнув, что власти региона находятся в контакте с жителями и незамедлительно реагируют на поступающую информацию.