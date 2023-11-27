В Северной Осетии 40 молодых специалистов получили жилищные субсидии на 1 млн рублей

Реализация программы способствует привлечению молодых кадров в сферу здравоохранения, образования и культуры, отметили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Жилищные субсидии на 1 млн рублей получили в этом году 40 молодых специалистов Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

"В начале года была выдана 21 жилищная субсидия, сейчас еще 19. Программа действует в республике не первый год, ее реализация позволяет не только содействовать улучшению жилищных условий молодых специалистов республики, но и способствует привлечению молодых кадров в сферу здравоохранения, образования, культуры", - говорится в сообщении.

Целевые субсидии на оплату ипотечного взноса могут получать молодые специалисты, работающие в сфере здравоохранения, образования и культуры. Это молодые люди, чей возраст не превышает сорок лет. Выплаты пойдут на оплату первого взноса при приобретении жилья по ипотеке или компенсацию части процентной ставки.

Субсидии были выданы по республиканской госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия - Алания" на 2023-2025 годы.