В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до вечера 29 ноября

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Слабый ветер неблагоприятных направлений в шести городах Челябинской области продержится до вечера 29 ноября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства экологии региона.

"По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке, Златоусте - с 19:00 (17:00 мск) 26 ноября до 19:00 (17:00 мск) 29 ноября, в Магнитогорске - с 14:00 (12:00 мск) 26 ноября до 19:00 (17:00 мск) 29 ноября сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Промышленные предприятия снижают свое негативное воздействие на атмосферу, приостанавливая часть производственных процессов. Министерство экологии Челябинской области ведет круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха.

Челябинская область - крупный промышленный центр России. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.