В ООН указали на пагубное влияние односторонних санкций на уязвимые группы населения

По словам спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Елены Довгань, в первую очередь речь идет о детях, женщинах, молодежи и людях с ограниченными возможностями

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Односторонние санкции пагубно влияют на права человека и бьют по самым уязвимым группам в странах, против которых введены меры. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань.

"Санкции влияют на права человека в странах, против которых введены меры, влияют на право на развитие, сильнее всего бьют по самым уязвимым группам", - сказала она на мероприятии по антисанкционной проблематике, прошедшем на полях Генеральной конференции Организации Объединенных наций по промышленному развитию.

По словам спецдокладчика, в первую очередь речь идет о детях, женщинах, молодежи и людях с ограниченными возможностями. Рестрикции нередко противоречат принципу невмешательства во внутренние дела государств, принципу сотрудничества, а также продвижения и защиты прав человека.

В качестве примера Довгань рассказала о негативном воздействии на продовольственную безопасность. Ограничения создают препятствия при оплате продовольствия, покупке удобрений, зерна, агротехники и вакцин для скота, отметила спецдокладчик.

В понедельник в Вене начала работу Генеральной конференция Организации Объединенных наций по промышленному развитию. Организаторами мероприятия, посвященного проблеме односторонних санкций, выступили постоянные представительства России, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, КНР, Кубы, Никарагуа и Сирии.