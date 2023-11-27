Молодежный научный конгресс стран ОИС в Казани собрал 150 участников из 25 стран

Мероприятие проходит с 27 по 28 ноября

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Около 150 молодых ученых и исследователей из 25 стран приняли участие во II Молодежном научном конгрессе стран ОИС в Казани. Молодежное научное сотрудничество играет важную роль в развитии отношений между Россией и странами ОИС, отметил на церемонии открытия конгресса заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

"Отношения России и стран ОИС основываются на богатом опыте многогранного и взаимовыгодного сотрудничества, в рамках которого молодежное научное сотрудничество является одним из важных элементов. О тесном взаимодействии с государствами-членами ОИС свидетельствует возрастающее год от года количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, а также двусторонних соглашений о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней", - говорится в обращении заместителя министра, которое зачитали на церемонии.

Секиринский отметил, что Минобрнауки России будет и далее укреплять сотрудничество со странами ОИС. "При этом особое внимание будет уделяться привлечению к совместной работе обучающихся, молодых ученых и педагогических работников. Уверен, что конгресс станет площадкой для обмена лучшими идеями, поиска единомышленников и развития дальнейшего диалога", - сказал он.

II Молодежный научный конгресс стран ОИС проходит в Казани 27-28 ноября. Работа конгресса в 2023 году сосредоточена на следующих направлениях: современные проблемы биомедицины и биотехнологий, современные международные отношения и международное право, современные образовательные технологии, архитектура, дизайн, искусство, геология и нефтегазовые технологии.

"В эпоху, которая характеризуется беспрецедентными вызовами и невероятными изменениями, очень важно, чтобы научное сообщество сыграло свою роль в формировании новых решений на благо всего мира. Наш мир проходит невероятные преобразования. Политические изменения, социальное неравенство, невероятное развитие цифровых технологий и их интеграция в бизнес - это вызовы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. И роль молодежи в этих процессах становится огромной. Это не только ответственность, но и наша привилегия - вносить важный вклад в благополучие обществ самых разных стран всего мира", - отметил в своем выступлении советник по науке и технологиям Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Шариф Мухаммад.

Об участниках

Экспертами конгресса выступят ученые КФУ и представители таких международных организаций, как Постоянный комитет по научному и технологическому сотрудничеству, Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, Центр по исследованию исламского искусства и культуры, Молодежный форум ОИС. Работа конгресса пройдет на пяти площадках Казанского федерального университета. По итогам работы конгресса будет издан сборник материалов.

Государствами-участниками конгресса стали Азербайджан, Бангладеш, Египет, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Камерун, Кыргызстан, Ливан, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Пакистан, Палестина, Россия, Сенегал, Сирия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Чад.