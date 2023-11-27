Мэр Парижа назвала соцсеть X оружием разрушения демократии

Анн Идальго заявила о намерении покинуть соцсеть и призвала подписчиков следить за ее активностью на других платформах

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго заявила о намерении покинуть соцсеть X (ранее Twitter), назвав ее "оружием для разрушения демократии" и местом, где невозможны мирные политические дебаты. Соответствующее послание она разместила в этой соцсети.

"Далеко не революционный инструмент, изначально обеспечивавший доступ к информации максимальному количеству людей, Twitter в последние годы превратился в оружие массового поражения наших демократий", - написала она. По мнению мэра Парижа, в соцсети множатся "манипуляции", "дезинформация", а также распространение всех форм ненависти и нападки "на ученых, климатологов, женщин, экологов, прогрессистов и всех тех, кто по доброй воле хочет спокойных и мирных политических дебатов".

Идальго посетовала, что в соцсети X все решает количество лайков, выступила с утверждением о том, что через нее осуществляется иностранное вмешательство, и заявила, что никакие разъяснения и разоблачения не позволяют преодолеть "шум, вызванный ложной информацией". Также мэр назвала соцсеть "глобальной канализацией", в которую она превратилась якобы из-за анонимных аккаунтов и так называемых фабрик троллей. В то же время она процитировала недавний отчет, опубликованный администрацией соцсети, согласно которому Франция удерживает пальму первенства по количеству "нелегальных и ненавистнических заявлений".

"Платформа и ее владелец (Илон Маск - прим. ТАСС) сознательно идут на обострение напряженности и конфликтов, - добавила она. - Это очень четкий политический проект, направленный на отказ от демократии и ее ценностей в пользу мощных частных интересов".

Пользователи соцсети, судя по комментариям к двум записям (одна на французском, другая на английском), в целом положительно восприняли решение Идальго. Она в свою очередь призвала подписчиков следить за ее активностью в других соцсетях, предоставив соответствующие ссылки. По ее словам, на этих ресурсах "еще остался уважительный обмен" мнениями.