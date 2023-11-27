Все регионы России включились в акцию "Сохраним лес"

Заключительным регионом, поддержавшим проект, стала Херсонская область

ТАСС, 27 ноября. Херсонская область стала заключительным, 89-м, регионом, поддержавшим акцию "Сохраним лес". Высадка деревьев прошла в городе Скадовске, сообщает пресс-служба акции.

"Херсонская область стала 89-м регионом, который присоединится в этом году к лесовосстановительному проекту. Таким образом, мы можем заявить, что в ней приняли участие все без исключения российские субъекты, это знаковый рубеж, подтверждающий, что лесовосстановительный проект стал важным и значимым событием в экологической жизни россиян. При этом высадки деревьев продолжатся до конца ноября, чтобы достичь традиционной цели года - 70 млн деревьев", - заявила глава движения "Волонтеры леса" Ольга Степченко, чьи слова приводятся в сообщении.

"Волонтеры леса", местные жители, представители власти высадили в Скадовске 50 молодых туй. По словам первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Сергея Суворова, регион активно участвует в лесовосстановительном проекте, внося значимый вклад в сохранение природы. Например, подготовка почвы и самого посадочного материала начались в начале осени.

"Посаженные деревья будут радовать не одно поколение, а чистый воздух и благоприятная экологическая обстановка станут стимулом для развития региона. Сегодняшнее мероприятие показывает, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы и улучшение качества жизни. Благодаря таким акциям, как "Сохраним лес", мы можем объединять усилия и вместе делать экологию лучше", - сказал Суворов.

Ранее масштабные мероприятия по высадке деревьев акции "Сохраним лес" прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, где в местных лесничествах было высажено более 110 тыс. молодых сосен. Также в минувшие выходные в рамках экологических гуманитарных миссий в Луганске прошли высадки 800 саженцев.

Об акции "Сохраним лес"

Впервые всероссийскую акцию "Сохраним лес" провели в 2019 году. Ежегодно к акции присоединяются до 1,5 млн участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция проводится в рамках национального проекта "Экология". Организаторами выступают Минприроды России, Рослесхоз, всероссийское общественное движение "Волонтеры леса" при поддержке движения "Экосистема" и общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых".