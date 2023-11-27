В Крыму в результате шторма происшествия произошли в более чем 300 населенных пунктах

В зону подтопления попало 195 жилых домов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 600 происшествий в более чем 300 населенных пунктах Крыма произошло в результате шторма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В результате шторма на полуострове в 307 населенных пунктах произошло 598 происшествий. В зону подтопления на территории Евпатории и села Прибрежного попало 195 жилых домов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что эвакуация жителей продолжалась всю ночь, эвакуировали 326 человек, из них 46 детей. В Евпатории и Сакском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего к ликвидации последствий урагана привлекаются более 1,3 тыс. человек и 432 единицы техники. 183 бригады "Крымэнерго" занимаются восстановлением энергоснабжения, которое отсутствует у около 500 тыс. человек.